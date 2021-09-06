В России в школьных столовых запретили макароны, блины и колбасы

В школьных столовых России больше не будут подавать макароны по-флотски, с фаршем или яйцами, блины с мясом или творогом, а также сырокопченую колбасу. Все эти продукты теперь под запретом.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Петербургу, под запрет в столовых школ также попали продукты домашнего приготовления, мясо диких животных и водоплавающих птиц, кровяные, ливерные и сырокопченые колбасы, студни, грибы, сало, маргарин, жареные во фритюре продукты.
В список «запрещенки» попали окрошки и холодные супы, яичница-глазунья, жгучие приправы, острые соусы, кетчуп и майонез, маринованные овощи.
Кроме того, в столовых нельзя подавать кремовые кондитерские изделия, арахис, карамель. Из напитков запретили газированные напитки, натуральный кофе, квас и кумыс.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в дагестанской школе девочек не пустили на учебу без косынок.