В России в школьных столовых запретили макароны, блины и колбасы

В России в школьных столовых запретили макароны, блины и колбасы
Все эти продукты теперь под запретом. Фото: pixabay

В школьных столовых России больше не будут подавать макароны по-флотски, с фаршем или яйцами, блины с мясом или творогом, а также сырокопченую колбасу. Все эти продукты теперь под запретом.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Петербургу, под запрет в столовых школ также попали продукты домашнего приготовления, мясо диких животных и водоплавающих птиц, кровяные, ливерные и сырокопченые колбасы, студни, грибы, сало, маргарин, жареные во фритюре продукты.

В список «запрещенки» попали окрошки и холодные супы, яичница-глазунья, жгучие приправы, острые соусы, кетчуп и майонез, маринованные овощи.

Кроме того, в столовых нельзя подавать кремовые кондитерские изделия, арахис, карамель. Из напитков запретили газированные напитки, натуральный кофе, квас и кумыс.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в дагестанской школе девочек не пустили на учебу без косынок.

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В России в школьных столовых запретили макароны, блины и колбасы
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