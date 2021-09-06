В дагестанской школе девочек не пустили на учебу без косынок

В дагестанской школе девочек не пустили на учебу без косынок
По словам родителей учеников, новые требования появились в этом учебном году.. Фото: pixabay

В школе в поселке Маджалис Кайтагского района Дагестана ученицам запретили приходить на уроки с непокрытой головой.

По данным Telegram-канала «Подъем», завуч предложила ввести в школьный устав требование для девочек носить платок и запретить носить штаны.

По словам родителей учеников, новые требования появились в этом учебном году.

Также они рассказали, что руководство учебного заведения объяснило изменения в школьном уставе тем, что в школе якобы такие же правила, что и в храме.

В министерстве образования Дагестана заявили, что проведут проверку сельской школы Маджалиса, при этом там подчеркнули, что каждая школа сама решает, какой внешний вид должен быть у школьников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге, как и по всей России, сегодня отмечается День знаний. В честь 1 сентября в Северной столице проходят торжественные линейки. Мероприятия планировалось провести на открытом воздухе.

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В дагестанской школе девочек не пустили на учебу без косынок