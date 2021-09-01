В петербургских школах в День знаний проходят праздничные линейки

В 2021 году в школу пойдет на 2 тыс. детей больше, чем в прошлом году. Фото: pixabay.com

В 2021 году в школу пойдет на 2 тыс. детей больше, чем в прошлом году. Фото: pixabay.com

В Петербурге, как и по всей России, сегодня отмечается День знаний. В честь 1 сентября в Северной столице проходят торжественные линейки.

Мероприятия планировалось провести на открытом воздухе. Роспотребнадзор порекомендовал разделять учеников по классам и параллелям.

При этом, любоваться своим чадом в День знаний родителям разрешили лишь в масках. Однако некоторые школы вместо линейки организовали классные часы.

Главные виновники торжества сегодня — это первоклашки. Вступили в новый жизненный этап 1 сентября 64 тыс. детей. Именно столько новоиспеченных учеников появилось в петербургских школах. Отметим, что в 2020 году было на 2 тыс. первоклассников меньше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что День знаний в Петербурге начнется с дождей.