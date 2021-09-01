День знаний в Петербурге начнется с дождей

День знаний в Петербурге начнется с дождей
Петербуржцев ждут дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В первый день осени в Петербурге ожидаются кратковременные дожди. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

Так, в среду, 1 сентября, на погоду окажет влияние северо-западная периферия углубляющегося циклона. Облаков в небе над берегами Невы будет много, пройдут кратковременные дожди, а температурный фон ожидается на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

Температура воздуха в городе составит +14…+16 градусов, в Ленобласти +12…+17. Северо-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм ртутного столба.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 1 сентября в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

михаил леус новости СПб погода


 

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