В Ленобласти 1 сентября ожидается до +18 градусов тепла

В среду, 1 сентября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью местами, преимущественно на юге, небольшие, в отдельных районах пройдут умеренные дожди, днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди.

Ветер северный, северо-западный умеренный. В ночное время суток столбики термометров покажут +8…+13 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +13…+18 градусов.

Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем — существенно не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.