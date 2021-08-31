В Ленобласти 1 сентября ожидается до +18 градусов тепла

В Ленобласти 1 сентября ожидается до +18 градусов тепла
Ожидается дождь. Фото: pixabay.com

В среду, 1 сентября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью местами, преимущественно на юге, небольшие, в отдельных районах пройдут умеренные дожди, днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди.

Ветер северный, северо-западный умеренный. В ночное время суток столбики термометров покажут +8…+13 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +13…+18 градусов.

Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем — существенно не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.

1 сентября непогода погода


 

Новости партнеров
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Синоптик рассказал, сколько продлится
Синоптик рассказал, сколько продлится "бабье лето" в Петербурге
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Евросоюзе вакцинировалось 70 процентов населения
«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
«Стало известно, когда запустят «Северный поток — 2»
В Ленобласти 1 сентября ожидается до +18 градусов тепла
Проценко предсказал вспышку COVID-19
Назван один из признаков рака легких
Инфекционист рассказала, как восстановить обоняние после COVID-19
В грузовом терминале Пулково перепутали гробы и сорвали похороны