В Петербурге в 2022 году планируют начать строить город инноваций на «Горской»

В Петербурге в 2022 году планируют начать строить город инноваций на &#171;Горской&#187;
В Петербурге в 2022 году планируют начать строить город инноваций на "Горской". Фото: Википедия

В Санкт-Петербурге планируют развить и обустроить территорию в историческом районе под Сестрорецком «Горская». Работы могут начать уже летом 2022 года.

Генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник на пресс-конференции в ТАСС рассказал, что на «Горской» вероятно установят инновационный город с с IT-деревней. Строительство может быть закончено в 2024 году. На реализацию идеи может уйти около 60 млрд рублей.

«Мегалайн» считает, что первые объекты на территории «Горской» по Сестрорецком будут построены в течение трех-четырех лет. Работа над всеми кластерами будет вестись одновременно.

Так первый кластер будет отдан под современные многофункциональные складские объекты, преимущественно для компаний среднего и малого бизнеса, а второй — это сама IT-деревня. Задача второго кластера — развитие направлений промышленности и IT-технологий.

Третья и четвертая зоны станут деловой и туристической инфраструктурой, используемой под деловой туризм.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сестрорецкая школа №434 снова открыла свои двери для учеников после завершения работ по масштабной реконструкции.

IT-технологии горская инновации ленобласть мегалайн новости СПб сестрорецк


 

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