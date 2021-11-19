Более 70% петербуржцев ждут в городе рестораны со звездами Michelin

Более 70% петербуржцев ждут в городе рестораны со звездами Michelin
71% петербуржцев хотели бы, чтобы в их городе тоже появились рестораны, упомянутые в Красном гиде. Фото: pixabay

О Красном гиде Michelin больше всего из россиян наслышаны жители Петербурга. Про самый известный и влиятельный из ресторанных рейтингов знают 81% опрошенных.

Об этом говорится в исследовании сервиса доставки еды Delivery Club и аналитического центра Research. me. Оказалось, что жители Северной столицы являются самыми активными посетителями ресторанов высокой кухни.

71% петербургских респондентов знают, что рестораны в Москве удостоились звезд «Мишлена». 31% жителей города готовы посетить столицу ради ужина в звездном заведении. Также 71% петербуржцев хотели бы, чтобы в их городе тоже появились рестораны, упомянутые в Красном гиде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у «Теремка» в Петербурге появился потенциальный конкурент.

звезды Мишлен красный гид Michelin новости СПб опрос рестораны


 

Новости партнеров
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Подчиненные Беглова и Эргашева отправляют онкобольных прививаться от Covid-19 в торговые центры
Подчиненные Беглова и Эргашева отправляют онкобольных прививаться от Covid-19 в торговые центры
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 70% петербуржцев ждут в городе рестораны со звездами Michelin
МКБ повысил ставку по накопительному счету до 7,75% годовых
В Петербурге в 2022 году планируют начать строить город инноваций на ...
У «Теремка» в Петербурге появился потенциальный конкурент
Во Всеволожском районе первоклассники школы№3 не пришли на занятия из-за ...
Россельхознадзор приостановил движение 24 тонны креветок в Петербурге
Вирусолог Чумаков: в лечении коронавируса могут помочь препараты прошлого века
В России обновился рекорд по смертности от коронавируса