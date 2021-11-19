Более 70% петербуржцев ждут в городе рестораны со звездами Michelin

71% петербуржцев хотели бы, чтобы в их городе тоже появились рестораны, упомянутые в Красном гиде. Фото: pixabay

71% петербуржцев хотели бы, чтобы в их городе тоже появились рестораны, упомянутые в Красном гиде. Фото: pixabay

О Красном гиде Michelin больше всего из россиян наслышаны жители Петербурга. Про самый известный и влиятельный из ресторанных рейтингов знают 81% опрошенных.

Об этом говорится в исследовании сервиса доставки еды Delivery Club и аналитического центра Research. me. Оказалось, что жители Северной столицы являются самыми активными посетителями ресторанов высокой кухни.

71% петербургских респондентов знают, что рестораны в Москве удостоились звезд «Мишлена». 31% жителей города готовы посетить столицу ради ужина в звездном заведении. Также 71% петербуржцев хотели бы, чтобы в их городе тоже появились рестораны, упомянутые в Красном гиде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у «Теремка» в Петербурге появился потенциальный конкурент.