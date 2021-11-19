Петербуржцы поделились, какие подарки будут лучшими на Новый год, а какие лучше не дарить

Петербуржцы поделились, какие подарки будут лучшими на Новый год, а какие лучше не дарить. Фото: Pixabay

Петербуржцы поделились, какие подарки будут лучшими на Новый год, а какие лучше не дарить. Фото: Pixabay

Каждый выбирает подарок по-разному: кто-то полагается на свою интуицию, кто-то на письма Деду Морозу, а кто-то на заранее составленный список желаний. Однако и специалисты, и жители города уверены — лучший подарок тот, что подготовлен с душой и вниманием к человеку.

По мнению петербуржцев есть лучшие и худшие подарки на Новый год. Телеканал Санкт-Петербург провел опрос, в ходе которого удалось выяснить, что больше всего запомнилось на праздник горожанам как лучший и худший подарок.

Так, в список самых замечательных презентов вошли трехкомнатная квартира (которую петербурженка сама себе и подарила), большой розовый заяц от друга и очки виртуальной реальности. Худшими подарками, по мнению жителей города, стали маска для сна, будильник, кухонные весы, дартс, прочтенная книга и сувениры с символикой года.

Беспроигрышным вариантом подарка на Новый год станет вещь, сделанная своими руками, считают специалисты. Однако работа должна быть выполнена качественно и с со своей особенной «изюминкой». Для детей подойдут качественные и практичные вещи, которые прослужат ни один год. Малышам можно преподнести развивающий коврик или доску.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты посоветовали покупать подарки на Новый год в ноябре из-за вероятного скачка цен накануне праздника.