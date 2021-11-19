С дома на Каменноостровском проспекте обрушилась лепнина

С дома на Каменноостровском проспекте обрушилась лепнина
С дома на Каменноостровском проспекте обрушилась лепнина. Фото: группа ВКонтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге снова обрушаются здания. На Каменноостровском проспекте, 8 обвалилась лепнина, которая в результате задела такси.

Петербургские здания исторической постройки продолжают внезапно обрушаться над головами горожан. Сегодня, 18 ноября, на Каменноостровском проспекте с дома 8 упали куски лепнины. Об этом сообщается в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

При обрушении лепнины с дома на Каменноостровском никто из прохожих не пострадал. Однако отлетевшие куски задели такси.

Это уже далеко не первый случай, когда на петербуржцев со зданий падают камни.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что весной в центре Петербурга на Невском проспекте в результате обрушения сильно пострадал прохожий. При обрушении крупный кусок штукатурки упал на голову молодому человеку, который шел по тротуару.

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