Более 65% петербуржцев заказывают доставку, чтобы реже ходить в магазин

С началом пандемии спрос на доставку в Петербурге вырос почти в 10 раз. Фото: pixabay

С началом пандемии спрос на доставку в Петербурге вырос почти в 10 раз. Фото: pixabay

Опрос показал, что более 65% жителей Петербурга пользуются услугами доставки продуктов и товаров на дом, чтобы свести походы в магазин к минимуму.

Такой опрос провели сервисы «Ситимобил» и «Самокат», а также исследовательская компания ResearchMe.

Результаты показали, что с началом пандемии спрос на доставку в Петербурге вырос почти в 10 раз. Вместе с тем вырос и средний чек заказа: в сентябре он был на 11% выше, чем в начале 2020 года.

79% жителей Северной столицы считают, что заказ товаров на дом экономит время и собственные силы. 29% респондентов высоко оценивают круглосуточную работу онлайн-доставки.

Каждый третий петербуржец уверен, что в доставке продукты качественнее, чем в магазинах. Почти 44% опрошенных заявили, что готовы отказаться от похода по магазинам, если доставка продуктов на дом будет бесплатной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Яндекс.Еда» ответила, почему отключает от доставки рестораны Петербурга.