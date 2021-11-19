В Петербурге с поразительной скоростью нашли подростков, оголившихся у Спаса на Крови

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело из-за оскорбления чувств верующих.

В Санкт-Петербурге задержали двух парней, которые устроили обнаженную фотосессию на фоне Спаса на Крови. Найти подозреваемых удалось всего за несколько часов. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает «Фонтанка».

На снимке запечатлены два парня – 15 и 17 лет. На нем оба стоят у достопримечательности без штанов. Парни не только сделали фото, но и поделились им с друзьями в социальных сетях. Кажется, снимок был сделан еще летом – в июле 2021 года.

СК по Петербургу возбудил уголовное дело по статье 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Известно, что уголовная ответственность по этой статье наступает лишь с 16 лет, так что одному из подростков грозит серьезное наказание.

Отмечается, что 17-летний парень родился в Молдове и живет в Петербурге в полной семье. Его 15-летний друг проживает по соседству вместе с мамой и бабушкой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что юноши обнажились на камеру на фоне Спаса-на-Крови.