Медсестра рассказала, что чаще всего говорят люди перед смертью

Медсестра рассказала, что чаще всего говорят люди перед смертью
Перед смертью люди часто говорят похожие фразы. Фото: Baltphoto

Женщина довелось слышать многое, но люди в основном произносят две фразы.

Медсестра Джули Макфадден рассказала о двух фразах, которые люди говорят перед смертью. Своими наблюдениями она поделилась в TikTok.

Женщина призналась, что работает в хосписе последние пять лет. До этого она трудилась в реанимационном отделении. За свою карьеру медсестра видела, как умирают сотни людей. Джули нравится ее работа: она любит помогать людям, общаться с ними и поддерживать.

Перед смертью у многих людей, делится Джули, меняется дыхание, а также цвет кожи. У некоторых возникает лихорадка. Прежде чем сделать последний вдох, пациенты говорят либо «Я люблю тебя», либо зовут маму или папу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что причиной смерти телеведущей Кристины Асмаловской стал коронавирус.

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