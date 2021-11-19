В Петербурге за сутки вакцинировались более 19 тыс. человек

В Петербурге за сутки вакцинировались более 19 тыс. человек
Пункт вакцинации в ТЦ "Галерея". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Петербурге за минувший день прошли почти более 19 тыс. местных жителей.

Об этом сегодня, 19 ноября сообщили в оперативном штабе Смольного. На первую прививку вчера пришли 19810 жителей города. Завершили цикл вакцинации 36229 горожан.

«Новый рекорд по вакцинации. Санкт-Петербург сейчас находится на 20-ом месте по доле вакцинированных среди всех регионов РФ», — сообщили в Комитет по здравоохранению Петербурга.

На сегодняшний день продолжают работу 177 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 45 мобильных прививочных пунктов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в прокуратуру Ленинградской области и приемную губернатора региона Александра Дрозденко в октябре начали обращаться местные жители. Горожане требовали запретить в области QR-коды о вакцинации и другие ковид-ограничения.

вакцинация ковид коронавирус


 

Новости партнеров
В реанимации ни одного вакцинированного: врачи Городской Покровской больницы рассказали, с чем им приходится сталкиваться
В реанимации ни одного вакцинированного: врачи Городской Покровской больницы рассказали, с чем им приходится сталкиваться
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки вакцинировались более 19 тыс. человек
Тиктокер Милохин признался в любви фигуристке Медведевой
Медсестра рассказала, что чаще всего говорят люди перед смертью
Смольный предлагает петербуржцам заработать на уборке снега
В Парголово 15 пожарных тушили небольшой дом
В Петербурге с поразительной скоростью нашли подростков, оголившихся у ...
На здании Театра Комедии отреставрируют исторические балконы
Певца Серова выписали из больницы после месячной болезни