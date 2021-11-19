В Петербурге за сутки вакцинировались более 19 тыс. человек

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Петербурге за минувший день прошли почти более 19 тыс. местных жителей.

Об этом сегодня, 19 ноября сообщили в оперативном штабе Смольного. На первую прививку вчера пришли 19810 жителей города. Завершили цикл вакцинации 36229 горожан.

«Новый рекорд по вакцинации. Санкт-Петербург сейчас находится на 20-ом месте по доле вакцинированных среди всех регионов РФ», — сообщили в Комитет по здравоохранению Петербурга.

На сегодняшний день продолжают работу 177 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 45 мобильных прививочных пунктов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в прокуратуру Ленинградской области и приемную губернатора региона Александра Дрозденко в октябре начали обращаться местные жители. Горожане требовали запретить в области QR-коды о вакцинации и другие ковид-ограничения.