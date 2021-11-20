Собянин рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Москве

Интерес к вакцинации от коронавируса не ослабевает, в Москве каждую неделю на нее записываются 150 тыс. человек.

«Ежедневно прививаются десятки тысяч людей, но помимо вакцинации с первого раза, необходимо заниматься и ревакцинацией», — сказал он в эфире «Россия 1».

В Москве за сутки выявлено 3 371 новый случай заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 924 человека, скончались 95 пациентов. На ИВЛ находятся 686 человек.

С начала пандемии в России выявлено 9 257 068 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 261 589 летальных исходов, выздоровели 7 956 254 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге рассказали, каков процент вакцинированных среди госпитализированных пациентов, болеющих коронавирусом. Врачи полагают, что число будет расти и это вполне нормально.