Лечащий врач Байдена сообщил о болезнях президента

Лечащий врач Байдена сообщил о болезнях президента
Американский лидер остается "активным 78-летним мужчиной". Фото: скриншот Instagram

Личный врач американского президента Джо Байдена Кевин О’Коннор рассказал о недугах, от которых сейчас лечится глава Штатов.

Белый дом распространил меморандум О’Коннора о состоянии Байдена, в котором говорится, что американский лидер остается «активным 78-летним мужчиной». По словам врача, здоровье президента позволяет ему исполнять все обязанности без каких-либо исключений и послаблений.

При этом у политика в последнее время участился кашель. А его походка по сравнению с прошлым годом стала «ощутимо более негибкой». Медики считают, что причиной проблем с походкой может быть постепенное изнашивание позвонков с возрастом.

Также личный врач сообщил, что Байден лечится от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Джо Байден заявил, что выполнил обещание президенту России о преследовании киберпреступников.

болезни Джо Байден личный врач США


 

Новости партнеров
Антипрививочникам в России нанесли ответный удар
Антипрививочникам в России нанесли ответный удар
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
В реанимации ни одного вакцинированного: врачи Городской Покровской больницы рассказали, с чем им приходится сталкиваться
В реанимации ни одного вакцинированного: врачи Городской Покровской больницы рассказали, с чем им приходится сталкиваться
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лечащий врач Байдена сообщил о болезнях президента
Эксперт дал советы для быстрого прогрева автомобиля зимой
Инфекционист назвал полезные для переболевших COVID-19 продукты
В мире коронавирусом заболело 256,6 млн человек
Россиянам рассказали, какие системы организма наиболее уязвимы после COVID-19
Гараж с двумя легковушками полностью сгорел на Лабораторной улице
В США предложили ввести санкции против России, если она ...
Вирусолог спрогнозировал спад волны заболеваемости COVID-19 через неделю