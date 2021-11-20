Лечащий врач Байдена сообщил о болезнях президента

Личный врач американского президента Джо Байдена Кевин О’Коннор рассказал о недугах, от которых сейчас лечится глава Штатов.

Белый дом распространил меморандум О’Коннора о состоянии Байдена, в котором говорится, что американский лидер остается «активным 78-летним мужчиной». По словам врача, здоровье президента позволяет ему исполнять все обязанности без каких-либо исключений и послаблений.

При этом у политика в последнее время участился кашель. А его походка по сравнению с прошлым годом стала «ощутимо более негибкой». Медики считают, что причиной проблем с походкой может быть постепенное изнашивание позвонков с возрастом.

Также личный врач сообщил, что Байден лечится от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Джо Байден заявил, что выполнил обещание президенту России о преследовании киберпреступников.