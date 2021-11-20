В Нижегородской области перевернулся автобус, пострадали 13 человек

В Нижегородской области перевернулся автобус, пострадали 13 человек
Травмы в ДТП получили 13 человек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Нижегородской области перевернулся пассажирский автобус, в котором находилось 35 человек. Травмы в ДТП получили 13 человек.

В пресс-службе ГИБДД по области сообщили, что авария произошла сегодня в 6:30 на автомобильной дороге Нижний Новгород — Иваново. Водитель автобуса не учел дорожные условия, в результате чего машина съехала на обочину и перевернулась. В заказном автобусе, ехавшем в Иваново, находилось 34 пассажира и водитель.

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники дорожной полиции. Пассажиры ждут резервного автобуса, сообщает ТАСС.

Как сообщили в региональном Минздраве, медицинская помощь после аварии потребовалась 13 пассажирам, у них травмы легкой и средней тяжести. Детей среди них нет Обошлось без погибших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с участием трех фур перегородило движение на КАД в районе Пулково.

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