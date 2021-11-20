В Петербурге нерабочие дни снизили прирост заболеваемости ковидом

В Петербурге нерабочие дни снизили прирост заболеваемости ковидом
Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также госпитализация пациентов с COVID, продолжает снижаться. Чиновники считают, что это происходит благодаря нерабочим дням, введенным с 30 октября по 7 ноября.

Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что в стационарах появляется все больше и больше свободных мест. При этом, это происходит на фоне сокращения количества коронавирусных коек на 600 штук.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по словам главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, работодатели не имеют права отстранять от работы тех сотрудников, которые переболели коронавирусом в последние полгода. Такие работники могут пока не делать прививку, рассказал представитель ведомства.

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