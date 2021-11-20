Полиция проводит проверку после ДТП с пешеходами на Лиговском

Сотрудники полиции Петербурга начали проверку по факту автомобильной аварии, произошедшей сегодня утром в центре города.

В пресс-службе городского ГУ МВД сообщили, что ДТП произошло около 7:45 у дома №69 по Лиговскому проспекту, на пересечении с Кузнецовским переулком. Пикап «Мазда» после столкновения с легковым «Вольво» вылетел на тротуар и сбил пешеходов на светофоре.

В результате аварии 20-летний пешеход госпитализирован в тяжелом состоянии, 50-летняя и 62-летний пешеходы, а также 35-летняя пассажирка «Мазды» получили травмы средней тяжести.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП с пикапом на Лиговском проспекте пострадали пять человек. Состояние одного из госпитализированных оценивается как критическое. Он получил перелом ребер, отрытый перелом левой голени и отек головного мозга. Сейчас он в коме.