В Петербурге не собираются ужесточать ограничения на время зимних каникул

В Петербурге не собираются ужесточать ограничения на время зимних каникул
Смольный не будет вводить в городе строгие ограничения на период зимних каникул. Фото: pixabay

Администрация Северной столицы не планирует введение в городе строгих ограничений в период зимних каникул.

Новый год не за горами, поэтому власти Петербурга уже могут говорить более конкретно о том, какие ковид-ограничения будут действовать в праздники. Так вот, жестких запретов в городе на Неве вводить не планируется. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

По словам Соколова, решения будут приниматься в соответствии с эпидемиологической ситуацией, однако в данный момент власти надеются на лучшее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на федеральном уровне и в некоторых регионах могут быть введены более строгие ограничительные меры в связи с пандемией. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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