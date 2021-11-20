В Петербурге не собираются ужесточать ограничения на время зимних каникул

Смольный не будет вводить в городе строгие ограничения на период зимних каникул. Фото: pixabay

Смольный не будет вводить в городе строгие ограничения на период зимних каникул. Фото: pixabay

Администрация Северной столицы не планирует введение в городе строгих ограничений в период зимних каникул.

Новый год не за горами, поэтому власти Петербурга уже могут говорить более конкретно о том, какие ковид-ограничения будут действовать в праздники. Так вот, жестких запретов в городе на Неве вводить не планируется. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

По словам Соколова, решения будут приниматься в соответствии с эпидемиологической ситуацией, однако в данный момент власти надеются на лучшее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на федеральном уровне и в некоторых регионах могут быть введены более строгие ограничительные меры в связи с пандемией. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.