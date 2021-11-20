Бузова призналась, что плакала из-за скандала в МХАТ

Бузова призналась, что плакала из-за скандала в МХАТ
Бузова обвинила Кехмана во лжи. Фото: скриншот Instagram

Певица старалась делать все, чтобы никто не заметил, как ей бывает непросто.

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что 2021 год для нее выдался слишком непростым. Артистка много работала и часто слышала критику в своей адрес. Справляться с таким не всегда просто, призналась она на дне рождения канала МУЗ-ТВ, пишет «СтарХит».

Бузова отметила, что под конец год всегда чувствует себя уставшей. Она ездила летом в Африку, а весной и осенью готовилась к шоу «Вот она я», которое так и не состоялось из-за пандемии. В 2021 году певицу высмеивали из-за слов Губерниева о коньяке, а также из-за дебюта на сцене МХАТа.

«Это тоже стресс, тоже слезы по ночам, чтобы никого не напрягать своим подавленным состоянием. МХАТ и так далее… Все это, конечно, накопилось под конец года»,

— делится звезда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Прилепин оценил игру Бузовой на сцене МХАТа.

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