Киркоров вновь нападает на журналистов: на этот раз, правда, только словесно

Певец оскорбил журналистку, которая задала ему шуточный вопрос.

Певец Филипп Киркоров вновь оскандалился – на этот раз на дне рождения канала МУЗ-ТВ.

Известно, что во время прохода по зеркальной дорожке внезапно поскользнулся и упал певец Николай Басков. Он посмеялся над случившемся и ничуть не смутился. Когда на дорожку вышел Киркоров, журналистка спросила: посмеялся ли артист над оконфузившимся другом? Реакция звезды была неожиданной.

«Дура что ль?!»

— обозвал ее в ответ Киркоров, после чего тут же удалился, пишет «Комсомольская правда».

Напоминаем, что в 2004 году Киркоров уже конфликтовал с журналистами. Тогда артист грубо выпроводил девушку за неуместный, по его мнению, вопрос.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Киркоров купил квартиру экс-президент Киргизии за миллиард рублей.