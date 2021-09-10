Киркоров купил квартиру экс-президент Киргизии за миллиард рублей

Киркоров купил квартиру экс-президент Киргизии за миллиард рублей
Киркоров снова купил недвижимость. Фото: скриншот Instagram

Певец прибрел недвижимость рядом с квартирой Пугачевой.

Певец Филипп Киркоров приобрел квартиру бывшего президента Киргизии Аскара Акаева. Двухэтажный пентхаус площадью 537 квадратных метров стоил около миллиарда рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Речь идет про недвижимость в Москве в Филипповском переулке. Пентхаус будет принадлежать детям Киркорова – Алле-Виктории и Мартину. Рядом с недвижимостью артиста находится квартира его бывшей супруги, певицы Аллы Пугачевой.

Тогда артистка заплатила 4,5 миллиона долларов и потратила еще два миллиона долларов на ремонт. Известно, что площадь квартиры составляет 260 квадратных метров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Киркоров потратил 870 млн рублей на виллу в Греции. Недвижимость находится в небольшом поселении на северном побережье острова.

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