Киркоров потратил 870 млн рублей на виллу в Греции

Киркоров потратил 870 млн рублей на виллу в Греции
Киркоров приобрел дорогую недвижимость за границей. Фото: скриншот Instagram

Недвижимость находится в небольшом поселении на северном побережье острова.

Певец Филипп Киркоров рассказал, что приобрел виллу на греческом острове Крит. На недвижимость он потратил около 10 миллионов евро – то есть 870 миллионов рублей. Новостью артист поделился в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Вилла находится в небольшом поселении на северном побережье острова. Информацию уже подтвердил местный мэр. Киркоров признался, что часто ездит на Крит к друзьям, но решил, что пора обзавестись собственной недвижимостью.

В доме есть четыре спальни, большие ванны комнаты, интервью певец назвал «сексуальным». Скоро виллу обставят мебелью из Италии, которую артист уже заказал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак подарила Богомолову встречу с Киркоровым.

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