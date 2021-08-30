Киркоров потратил 870 млн рублей на виллу в Греции

Недвижимость находится в небольшом поселении на северном побережье острова.

Певец Филипп Киркоров рассказал, что приобрел виллу на греческом острове Крит. На недвижимость он потратил около 10 миллионов евро – то есть 870 миллионов рублей. Новостью артист поделился в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Вилла находится в небольшом поселении на северном побережье острова. Информацию уже подтвердил местный мэр. Киркоров признался, что часто ездит на Крит к друзьям, но решил, что пора обзавестись собственной недвижимостью.

В доме есть четыре спальни, большие ванны комнаты, интервью певец назвал «сексуальным». Скоро виллу обставят мебелью из Италии, которую артист уже заказал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак подарила Богомолову встречу с Киркоровым.