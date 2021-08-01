Собчак подарила Богомолову встречу с Киркоровым

Только спустя неделю режиссер рассказал о том, как отпраздновал день рождения.

Телеведущая Ксения Собчак по-особенному поздравила режиссера Константина Богомолова с днем рождения, который супруги отметили еще 23 июля. Сегодня, 1 августа, Богомолов наконец рассказал, как отметил праздник. Он выложил соответствующий пост в Instagram-аккаунте.

На ролике видно, как Богомолова поздравляет народный артист России Филипп Киркоров. Он ждал режиссера с шариками и песней.

«Самый дорогой подарок!»

— отметила Собчак за кадром.

Киркоров признался, что прилетел из Москвы за тридцать километров, чтобы поздравить Богомолова, а затем отправиться по делам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Канделаки призналась, что поссорилась с Собчак из-за мужчины.