Собчак подарила Богомолову встречу с Киркоровым

Собчак подарила Богомолову встречу с Киркоровым
Киркоров поздравил Богомолова. Фото: скриншот Instagram

Только спустя неделю режиссер рассказал о том, как отпраздновал день рождения.

Телеведущая Ксения Собчак по-особенному поздравила режиссера Константина Богомолова с днем рождения, который супруги отметили еще 23 июля. Сегодня, 1 августа, Богомолов наконец рассказал, как отметил праздник. Он выложил соответствующий пост в Instagram-аккаунте.

На ролике видно, как Богомолова поздравляет народный артист России Филипп Киркоров. Он ждал режиссера с шариками и песней.

«Самый дорогой подарок!»

— отметила Собчак за кадром.

Киркоров признался, что прилетел из Москвы за тридцать километров, чтобы поздравить Богомолова, а затем отправиться по делам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Канделаки призналась, что поссорилась с Собчак из-за мужчины.

день рождения константин богомолов ксения собчак филипп киркоров


 

Новости партнеров
Избившая сына Пьехи хочет привлечь ребенка к уголовной ответственности
Избившая сына Пьехи хочет привлечь ребенка к уголовной ответственности
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Собчак подарила Богомолову встречу с Киркоровым
Шац вспомнил, как Шнуров снял трусы при детях
Эксперты связали появление мутаций ковид с ослаблением ограничений
В Петербурге появилось граффити с Фредди Меркьюри
Мамаева рассказала, с кем встречается футболист
В Петербурге вакцинировались более миллиона человек
Врач считает, что России еще три года бороться с коронавирусом
«Зенит» якобы хочет выкупить бразильского нападающего