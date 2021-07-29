Канделаки призналась, что поссорилась с Собчак из-за мужчины

Телеведущие поссорились еще несколько лет назад.

Телеведущая Тина Канделаки рассказала, по какой причине поссорилась с Ксенией Собчак. Оказывается, во всем виноват мужчина – он этом журналистка заявила на YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Канделаки объяснила, что Собчак однажды встречалась с Сергеем Капковым. Однажды телеведущая встретила мужчину и начала говорить с ним о футболе. Они так разговорились, что Капков напрочь забыл про телефон – в этот момент до него пыталась дозвониться возлюбленная. После этого Собчак написала гневное сообщение Канделаки.

«Но мне пришло СМС по поводу Сережи. Что я себя как-то неправильно и некрасиво веду, зная, что они встречаются, и якобы я что-то «мучу» с Сергеем Капковым, приревновала»,

— рассказала Тина.

Канделаки добавила, что ей пришлось оборвать дружбу с Собчак из-за подозрений. Она не собирается мириться с телеведущей, так как для нее в отношениях важно доверие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Канделаки отреагировала на скандал Губерниева и Бузовой в эфире Матч ТВ.