Канделаки отреагировала на скандал Губерниева и Бузовой в эфире Матч ТВ

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала перепалку спортивного журналиста Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой в телеэфире.

«Что поделать. Мир спорта суров, и мужчины, работающие на спортивном телевидении, тоже суровы, порой относясь к нашим слабостям с неоправданной жесткостью.Я уверена, что Дима Губерниев лично скажет Оле все, что должен», — написала она в своем Telegram-канале.

Также Канделаки похвали Бузову за выдержку и за ее слова о сборной России.

Напомним, певица Ольга Бузова и телеведущий Дмитрий Губерниев поссорились в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Ведущий спросил Бузову о футболе. Певица начала отвечать, но через несколько секунд он перебил ее.

«Вы уже перестали пить коньяк по утрам?» ,- спросил Губерниев Бузову.

После этого вопроса Ольга расплакалась и сказала, что ей нельзя пить алкоголь, так как она перенесла операцию.

«Вы для меня дно, а не мужчина. Вы меня оскорбляете. Вы меня оскорбляете как мальчишка, писака. Придите и скажите мне это в лицо», — заявила Бузова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой на роль. По его словам, певице предложили сыграть в спектакле «Чудесный грузин», так как она является такой же неординарной личностью, как Иосиф Сталин.