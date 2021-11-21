В воскресенье в Пулково нет задержанных рейсов

В воскресенье, 21 ноября, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Ситуация может поменяться из-за погодных условий или по другим причинам.

Накануне сообщалось о том, что один внутренний рейс покинет петербургский аэропорт Пулково с задержкой. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты до Нижнего Новгорода 20 ноября. Изначально планировалось, что самолет улетит из Петербурга в Нижний Новгород в 9:50, но вылет перенесли на 12:15. Рейс обслуживает авиакомпания «Pegas Fly».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аэропорт «Пулково» отчитался о результатах за 10 месяцев текущего года. В период с 1 января по 31 октября 2021 года петербургский аэропорт обслужил на внутренних и международных рейсах 15,3 млн пассажиров.