Во время ДТП на «Сортавале» из багажника машины выпал труп

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошла авария на трассе «Сортавала». Во время дорожного происшествия из багажника авто вылетело мертвое тело. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Все случилось рано утром, примерно, в 4 часа на 25-м километре автодороги «Петербург-Приозерск-Сортавала».

Mitsubishi Galant влетел в ограждение, после этого из багажника выпало тело мужчины с травмами шеи.

Выяснилось, что владельцем машины является 57-летний житель Оренбургской области.

Очевидцы сообщали, что после аварии из авто выбежали несколько людей, которые скрылись в лесу. Согласно предварительной информации, они везли закапывать труп.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что окровавленный труп водителя маршрутки нашли в квартире на улице Пионерстроя.