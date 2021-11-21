В Петербурге зафиксировано 2496 новых случая коронавируса

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 2496 новых случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в воскресенье, 21 ноября.

В России за сутки зафиксировано 36 970 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 1 252 летальных исходов. При этом 32 504 человека смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает вторую строчку по суточному приросту в России. На первом – Москва, на третьем — Московская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.