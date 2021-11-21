В Петербурге зафиксировано 2496 новых случая коронавируса

В Петербурге зафиксировано 2496 новых случая коронавируса
В регионах России ужесточают меры борьбы с коронавирусом. Фото: pexels.com

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 2496 новых случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в воскресенье, 21 ноября.

В России за сутки зафиксировано 36 970 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 1 252 летальных исходов. При этом 32 504 человека смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает вторую строчку по суточному приросту в России. На первом – Москва, на третьем — Московская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

ковид коронавирус статистика


 

Новости партнеров
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Путин отменил указ Ельцина о принадлежности части Карелии к Крайнему Северу
Путин отменил указ Ельцина о принадлежности части Карелии к Крайнему Северу
Ученые нашли ген, который удваивает риск смерти от COVID-19
Ученые нашли ген, который удваивает риск смерти от COVID-19
Заключённому, убившему сокамерника кипятильником, назначили приговор
Заключённому, убившему сокамерника кипятильником, назначили приговор
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге зафиксировано 2496 новых случая коронавируса
На Будапештской обстреляли маршрутку
После драки в Мурино задержали двух мигрантов
В ДТП с участием скорой на Обуховской обороны пострадали два человека
Две иномарки загорелись после ДТП на Московском проспекте
В Петербурге в понедельник ожидается до минус трех градусов и гололедица
Тоннель петербургской дамбы частично перекроют
Полицейские ликвидировали наркоточку в Гатчинском районе