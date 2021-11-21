Россияне рассказали, какие профессии в 2021 году считают самыми благородными

Самой благородной профессией этого года назвали медработника. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Самой благородной профессией этого года назвали медработника. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Лидером в данном рейтинге стал медицинский работник.

Данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob говорят, что первую тройку благородных профессий этого года замкнули представители рабочих специальностей.

Однако, по словам каждого четвертого россиянина, самой благородной профессией является медработник.

«Серебро» взяли учителя и воспитатели, за них проголосовали 14% опрошенных. Первую тройку замкнули представители рабочих специальностей. Они получили 8% голосов.

3% респондентов считают самыми самоотверженными профессии спасателей и пожарных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что SuperJob провел исследование и выяснил, что более 80% непривитых россиян терпимо относятся к привитым гражданам.