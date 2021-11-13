SuperJob: более 80% непривитых россиян терпимо относятся к привитым гражданам

Большая часть непривитых россиян терпимо относится к тем, кто уже сделал прививку.

Специалисты компании SuperJob провели исследование и выяснили, что большая часть не вакцинированных граждан терпимо относится к людям, которые уже сделали прививку от коронавируса.

Около 80% опрошенных без прививки людей отвечали, что вакцинация является личным делом каждого. При этом есть и 8% людей, которых раздражают вакцинированные. В свою очередь 25% привитых не устраивают те, кто не делал прививку. Вакцинированные россияне считают, что те, кто не вакцинировался, поступают безответственно, заявляют о непонимании их мотивации и эгоизме и о том, что они подвергают риску жизни окружающих.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению специалиста, поводом для методотвода может стать только негативная реакция на препарат. При этом врач отметил, что в так случае можно попробовать вакцинироваться другим препаратом.