Коронавирусные койки в Петербурге освободились почти наполовину

На карантине в связи с коронавирусом находятся 3 731 петербуржец. Фото: pixabay

На карантине в связи с коронавирусом находятся 3 731 петербуржец. Фото: pixabay

Цикл вакцинации полностью завершили порядка 2,1 млн человек.

За прошлые сутки в больницах Петербурга с ковидом и пневмониями приняли 329 горожан, при этом также за 24 часа были выписаны 457 петербуржцев. Об этом сообщает оперативный штаб.

В общей сложности в данный момент лечатся от коронавируса 6 739 человек, в палатах интенсивной терапии находятся 665 человек, а на ИВЛ — 357.

Сегодня больных COVID принимают в 18 стационарах Петербурга. Всего развернуто 8 888 коек, в том числе 47,38% из них свободны.

На амбулаторном лечении находятся 36 026 человек, на карантине — 3 731.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 74 случая.