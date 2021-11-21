Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев коронавируса

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев коронавируса
В Петербурге коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pexels.com

Наименьший темп прироста коронавируса зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,09%.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия — 0,09%, 2. Москва — 0,18%, 3. Республика Алтай — 0,2%», — сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За последние сутки в стране выявлено 36 970 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 252 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 32 504 человека.

С начала пандемии в России выявлено 9 331 158 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 264 095 летальных исходов, выздоровели 8 024 930 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 74 случая.

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