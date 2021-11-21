Глава Петербурга Беглов поздравил налоговиков с профессиональным праздником

Глава Петербурга Беглов поздравил налоговиков с профессиональным праздником
Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

21 ноября в России отмечается День работника налоговых органов.

Всех причастных к этому Дню градоначальник Северной столицы Александр Беглов поблагодарил за профессионализм и плодотворный труд на благо Петербурга и страны в целом.

По словам главы региона, в прошлом году налогоплательщики города на Неве принесли бюджету страны свыше 2 млрд рублей.

Планируется, что в 2024 году Петербург заработает более 1 триллиона рублей.

Отмечается, что более 40 млрд рублей каждый год будут поступать бюджет Северной столицы из-за регистрации в Петербурге «Газпрома».

По словам Беглова, дополнительные средства пойдут на строительство метрополитена, обновления общественного транспорта, а также строительство детсадов, школ, поликлиник.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил продлить запрет на проведение публичных слушаний по градостроительным вопросам в оффлайн формате и на 2022 год.

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