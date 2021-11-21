В воскресенье вечером на дорогах Петербурга почти не фиксируются пробки

В воскресенье вечером на дорогах Петербурга почти не фиксируются пробки
В Петербурге пробки составили вечером в воскресенье 3 балла. Фото: "Яндекс пробки"

На часах 18:00, а в разных районах Петербурга почти нет серьёзных заторов. Жители Северной столицы предпочитают находиться дома вечером, в воскресенье.

Загруженность на городских трассах , 21 ноября, выросла только до трех баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах достигли 3 балла, при этом к 19:00 ситуация изменится, пробки станут уже двухбалльными.

Красным отмечены участки на Садовой улице, на Владимирском проспекте, на набережной реки Фонтанки, на Караванной улице, на улице Пестеля, на мосту Белинского, на Лиговском проспекте, на набережной Обводного канала, на Свердловской набережной, на Суворовском проспекте, на Невском проспекте, на Мытнинской улице, на набережной Макарова, на Тучковом мосту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП на Наличной парализовало движение трамваев.

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