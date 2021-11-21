За субботу от коронавируса привились 19 тысяч петербуржцев

За субботу от коронавируса привились 19 тысяч петербуржцев
Пункт вакцинации в ТЦ "Галерея". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За субботу, 20 ноября, в Петербурге на вакцинацию от коронавирусной инфекции пришли 19 тысяч человек.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению. В ведомстве заявили, что в этот день первую прививку сделали 10 265 жителей города. В статистике учитывали вакцинацию «Спутником Лайт». Общее число привитых за субботу составило 19 079 петербуржцев.

Всего Северной столице работает 177 пунктов вакцинации. По данным Смольного, на сегодня с начала прививочной кампании в городе первично привито 1 988 823 человека, без учета «Спутника Лайт». Полностью вакцинацию прошли 2 100 375 человек.

В запасах осталось 475,1 тысячи доз вакцин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на петербургскую фармазу поступили новые партии вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и «Спутник V».

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