Кинолог рассказал, каким образом четвероногие друзья могут отравиться дома

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил об опасности отравления собаки даже в четырех стенах своего собственного дома. По мнению специалиста, для четвероногих особенно опасны растения и бытовая химия.

Кинолог Владимир Голубев отметил, что даже дома собаки могут отравиться нежелательными для них веществами и продуктами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Иногда мы просто не задумываемся о том, что в доме могут быть опасные для собаки продукты или растения. Чтобы избежать неприятностей, внимательно изучите всю бытовую химию, растения и другие продукты, которые могут навредить собаке, если она попытается их разгрызть или съесть», — отметил специалист.

Из лекарств серьезно навредить или привести животное к летальному исходу могут наркотические компоненты, нестероидные противовоспалительные средства, антидепрессанты, обезболивающие препараты и анальгетики.

Среди комнатных растений собаке наибольшую опасность несут стоящие в вазах ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилы, подснежники, хризантемы, ландыши, делфиниумы, наперстянку, а также гиацинты и сирень.

Голубев заявил, что нельзя давать псу шоколад, конфеты с орехами, какао, а также изюм, виноград, гранат. Кроме того, вызвать диарею и анемию могут лук и чеснок.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице выявили продажу контрафактных лекарств для животных. По предварительным данным, петербургская компания через сайт в интернете продавала контрафакт чешского препарата Bonharen Intravenous, который используют ветеринары