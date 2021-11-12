В Петербурге выявили незаконную продажу контрафактных лекарств для животных

В Петербурге выявили незаконную продажу контрафактных лекарств для животных
Препарат активно используют ветеринары. Фото: pixabay.com

В Петербурге незаконно продавали контрафактные лекарства для животных.

По предварительным данным, петербургская компания через сайт в интернете продавала контрафакт чешского препарата Bonharen Intravenous, который используют ветеринары, сообщила пресс-служба Северо-Западного управления Россельхознадзора.

По данному факту ведется проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге изъяли более 1,7 тысяч контрафактных наборов LEGO. Комиссия обнаружила в одном из петербургских магазинов 1 742 набора конструкторов, маркировка и изображения на которых нарушали исключительные права на объекты интеллектуальной собственности.

контрафакт новости СПб


 

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