В Петербурге выявили незаконную продажу контрафактных лекарств для животных

В Петербурге незаконно продавали контрафактные лекарства для животных.

По предварительным данным, петербургская компания через сайт в интернете продавала контрафакт чешского препарата Bonharen Intravenous, который используют ветеринары, сообщила пресс-служба Северо-Западного управления Россельхознадзора.

По данному факту ведется проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге изъяли более 1,7 тысяч контрафактных наборов LEGO. Комиссия обнаружила в одном из петербургских магазинов 1 742 набора конструкторов, маркировка и изображения на которых нарушали исключительные права на объекты интеллектуальной собственности.