В Петербурге изъяли более 1,7 тысяч контрафактных наборов LEGO

В России сеть сертифицированных магазинов LEGO работает под брендом «Мир кубиков», который развивает ООО «Икстрим». У данной компании есть лишь один учредитель — кипрская «РЕСТОР РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД». Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

В России сеть сертифицированных магазинов LEGO работает под брендом «Мир кубиков», который развивает ООО «Икстрим». У данной компании есть лишь один учредитель — кипрская «РЕСТОР РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД». Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Таможенники Северной столицы изъяли свыше 1 700 контрафактных наборов популярных конструкторов LEGO в одном из городских магазинов товаров для детей.

По информации пресс-службы Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ), контрафактные наборы выявили при проверке, которую таможенники проводили совместно с представителями Роспотребнадзора, правообладателя товарного знака LEGO и Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По итогам инспекции комиссия обнаружила в одном из петербургских магазинов 1 742 набора конструкторов, маркировка и изображения на которых нарушали исключительные права на объекты интеллектуальной собственности. Их реализация могла нанести бренду ущерб в 10 миллионов рублей.

В СЗТУ напоминают, что поддельные игрушки обычно имеют низкое качество и могут представлять потенциальный вред для здоровья и жизни детей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге жителя Смоленска оштрафовали за контрабанду партии табака на 28 млн рублей.