Житель Смоленска в Петербурге отделался штрафом за контрабанду табака на 28 млн рублей

Житель Смоленска в Петербурге отделался штрафом за контрабанду табака на 28 млн рублей
Крупная партия была изъята. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

В Северной столице завершено расследование уголовного дела о контрабанде табачных изделий на сумму свыше 28 млн рублей. Мужчина заплатит 150 тыс. рублей по решению суда.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, Кировский районный суд Петербурга рассмотрел уголовное дело по существу. Жителю Смоленской области назначили наказание в виде штрафа.

По версии следствия, он заключил контракт с подконтрольными ему организациями на поставку шумопоглощающих панелей в одну из стран Европы. Затем приобрел свыше 760 пачек табака и спрятал их в данные панели. Мужчина планировал отправить их за границу через морской порт Петербурга как строительные материалы.

Однако реализовать преступную идею не удалось, – табачная продукция на 28 млн рублей была найдена и изъята.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что петербуржец заплатит 300 тысяч рублей за незаконное получение налоговой тайны.

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