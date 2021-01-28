Петербуржец заплатит 300 тысяч рублей за незаконное получение налоговой тайны

Петербуржец заплатит 300 тысяч рублей за незаконное получение налоговой тайны
Мужчина заплатит штраф. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице суд назначил штраф мужчине, обвиняемому в незаконном получении и разглашении сведений, которые являются налоговой тайной.

Как сообщает СЗ СУ на транспорте СК по Санкт-Петербургу, инцидент случился в феврале-апреле 2020 года, когда мужчина действовал по сговору с группой лиц. Он сначала передал должностному лицу Балтийской таможни взятку в размере 14 тыс. рублей, чтобы получить информацию о декларировании товаров в регионе.

«Под тяжестью предъявленных следствием доказательств, мужчина дал признательные показания относительно обстоятельств уголовного дела, активно способствовал установлению всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении следственного комитета.

Таким образом, дело было прекращено, а мужчине назначили судебный штраф. Сумма взыскания составила 300 тыс. рублей.

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