Пострадавшую при пожаре Марину Хлебникову сняли с аппарата ИВЛ

Пострадавшую при пожаре Марину Хлебникову сняли с аппарата ИВЛ
Пострадавшую при пожаре Марину Хлебникову сняли с аппарата ИВЛ. Фото: https://www.instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Певицу Марину Хлебникову, которая пострадала при пожаре 18 ноября, сняли с аппарата ИВЛ.

Артистку Марину Хлебникову сняли с аппарата ИВЛ. Об этом сообщает издание StarHit.

Состояние певицы Марины Хлебниковой стабилизируется. Отмечается, что сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Пострадавшая при пожаре пришла в себя, у нее держится температура около 38,5 °С.

По последним данным, артистка не может самостоятельно есть, жидкую пищу ей вводят через специальный зонд. Певица испытывает сильные боли из-за ожога дыхательных путей второй степени.

Однако певица понимает, где она находится, и ведет себя адекватно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что певица Марина Хлебникова после начала пожара в своей московской квартире пыталась спастись самостоятельно. По предварительной информации, спасатели нашли певицу у окна апартаментов, куда она, вероятно, смогла самостоятельно добраться ползком.

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