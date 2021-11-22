Во Фрунзенском районе пожарные тушили огонь 40 минут

Во Фрунзенском районе Петербурга на улице Будапештская, 74 горела однокомнатная квартира площадью 32 квадратных метра.

Во Фрунзенском районе загорелась квартира. Сообщение в экстренные службы поступило в 11:12. Сообщалось, что горит однокомнатная квартира.

По прибытию на место спасателям удалось выяснить, что огонь охватил комнату и коридор. В общей сложности горела площадь 15 квадратных метров.

Пожар удалось устранить за 40 минут. К ликвидации было привлечено 4 единицы техники от МЧС и 17 человек личного состава. Спасатели справились с пожаром в 11:52.

Сведения о пострадавших в экстренные службы пока не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петродворцовом районе Петербурга в городе Ломоносов ночью горел региональный памятник архитектуры. В двухэтажном размером 25×25 метров жилище горела обстановка на площади 30 квадратных метров.