Во Фрунзенском районе пожарные тушили огонь 40 минут

Во Фрунзенском районе пожарные тушили огонь 40 минут
Во Фрунзенском районе пожарные тушили огонь 40 минут. Фото: "Яндекс.Карты"

Во Фрунзенском районе Петербурга на улице Будапештская, 74 горела однокомнатная квартира площадью 32 квадратных метра.

Во Фрунзенском районе загорелась квартира. Сообщение в экстренные службы поступило в 11:12. Сообщалось, что горит однокомнатная квартира.

По прибытию на место спасателям удалось выяснить, что огонь охватил комнату и коридор. В общей сложности горела площадь 15 квадратных метров.

Пожар удалось устранить за 40 минут. К ликвидации было привлечено 4 единицы техники от МЧС и 17 человек личного состава. Спасатели справились с пожаром в 11:52.

Сведения о пострадавших в экстренные службы пока не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петродворцовом районе Петербурга в городе Ломоносов ночью горел региональный памятник архитектуры. В двухэтажном размером 25×25 метров жилище горела обстановка на площади 30 квадратных метров.

Будапештская улица ленобласть новости СПб пожар происшествие фрунзенский район


 

Новости партнеров
Сельдь и скумбрия являются самой полезной рыбой
Сельдь и скумбрия являются самой полезной рыбой
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
Расчлененка на Новосмоленской набережной: отношения отца и сына испортил квартирный вопрос
Расчлененка на Новосмоленской набережной: отношения отца и сына испортил квартирный вопрос
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во Фрунзенском районе пожарные тушили огонь 40 минут
В Петербурге от последствий коронавируса не стало еще 77 человек
В Госдуму внесен законопроект о запрете в СМИ сведений о национальности ...
COVID за сутки заразились 2 215 жителей Петербурга
На Ленобласть идет мороз: в регионе -12 градусов и гололедица
В Приморском районе на закупку оборудования в поликлиники выделено 110 млн
В Петербурге во вторник температура опустится до -6 градусов
В 2021 году ВОЗ предложила приводить информацию об антителах к шкале BAU