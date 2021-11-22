Мужчинам, выронившим во время ДТП труп на трассе Сортавала, предъявили обвинение

Во Всеволожском районе Ленинградской области двоим мужчинам предъявили обвинение в убийстве, а одному — в укрывательстве преступления.

Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Ленинградской области 22 ноября.

20 ноября на трассе «Сортавала» был найден труп 50-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Через некоторое время «по горячим следам» задержали троих подозреваемых.

Следствие установило, что в тот же день двое пьяных злоумышленников в результате конфликта нанесли пострадавшему ножевые ранения. Впоследствии, чтобы скрыть преступление, труп решили спрятать. «Помощи» попросили у знакомого с машиной. К слову, гараж на Лабораторной улице, где произошло убийство, обвиняемые подожгли.

Однако мужчина, согласившийся «подвезти» знакомых не справился с управлением. На автодороге «Сортавала» в результате ДТП из машины выпал труп. Вся троица скрылась с места случившегося.

На допросе двое 23-летних мужчин подтвердили свою причастность к совершению преступления. Изначально считалось, что третий фигурант не принимал участие в убийстве. Однако он подозревается в укрывательстве.

Помимо прочего, один из обвиняемых, в ходе допроса, сознался в еще одном преступлении. Он признался в убийстве в 2020 году на территории Петербурга.

Следствие направило прошение в суд о заключении двоих злоумышленников под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина, у которого в Петербурге выпал труп из багажника, признался в людоедстве.