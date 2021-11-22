Мужчинам, выронившим во время ДТП труп на трассе Сортавала, предъявили обвинение

Мужчинам, выронившим во время ДТП труп на трассе Сортавала, предъявили обвинение
Мужчинам предъвили обвинение. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области двоим мужчинам предъявили обвинение в убийстве, а одному — в укрывательстве преступления.

Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Ленинградской области 22 ноября.

20 ноября на трассе «Сортавала» был найден труп 50-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Через некоторое время «по горячим следам» задержали троих подозреваемых.

Следствие установило, что в тот же день двое пьяных злоумышленников в результате конфликта нанесли пострадавшему ножевые ранения. Впоследствии, чтобы скрыть преступление, труп решили спрятать. «Помощи» попросили у знакомого с машиной. К слову, гараж на Лабораторной улице, где произошло убийство, обвиняемые подожгли.

Однако мужчина, согласившийся «подвезти» знакомых не справился с управлением. На автодороге «Сортавала» в результате ДТП из машины выпал труп. Вся троица скрылась с места случившегося.

На допросе двое 23-летних мужчин подтвердили свою причастность к совершению преступления. Изначально считалось, что третий фигурант не принимал участие в убийстве. Однако он подозревается в укрывательстве.

Помимо прочего, один из обвиняемых, в ходе допроса, сознался в еще одном преступлении. Он признался в убийстве в 2020 году на территории Петербурга.

Следствие направило прошение в суд о заключении двоих злоумышленников под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина, у которого в Петербурге выпал труп из багажника, признался в людоедстве.

новости СПб происшествие трасса сортавала труп в багажнике


 

Новости партнеров
Путин отменил указ Ельцина о принадлежности части Карелии к Крайнему Северу
Путин отменил указ Ельцина о принадлежности части Карелии к Крайнему Северу
Заключённому, убившему сокамерника кипятильником, назначили приговор
Заключённому, убившему сокамерника кипятильником, назначили приговор
Пожилые получают QR-коды иначе
Пожилые получают QR-коды иначе
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчинам, выронившим во время ДТП труп на трассе Сортавала, предъявили обвинение
Коронавирус поразил более 258 млн человек по всему миру
У петербуржцев возникли трудности с вызовом врача по номеру 112
В России за сутки COVID выявили у 35,6 тыс. человек
Пьяный житель Марий-Эл забил насмерть 10-месячного ребенка
Более 70 классов в школах Петербурга находятся на дистанционном обучении ...
В Ленобласти за сутки COVID подхватили 435 человек
Стали известны адреса в Петербурге, где установят камеры контроля скорости