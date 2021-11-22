Мужчина, у которого в Петербурге выпал труп из багажника, признался в людоедстве

Мужчина, у которого в Петербурге выпал труп из багажника, признался в людоедстве
Задержанный признался в убийстве с целью попробовать человеческое тело. Фото: pixabay

На трассе «Сортавала» накануне произошло ДТП, в результате которого из автомобиля «Мицубиси» вылетел труп мужчины. Один из задержанных по этому делу признался позднее в людоедстве.

Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.

Вчера, в воскресенье, подозреваемый по делу об аварии, в котором в багажнике обнаружили тело, на допросе сообщил, что примерно год назад убил мужчину в парке Сосновка для того, чтобы потом приготовить и попробовать человеческую плоть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны подробности смерти мужчины, вылетевшего из багажника.

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