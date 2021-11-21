Стали известны подробности смерти мужчины, вылетевшего из багажника

В багажнике автомобиля, попавшего в аварию на «Сортавале», помимо трупа лежали две лопаты, веревка и мешки.

Как сообщает 78.ru, троих подозреваемых правоохранители уже задержали.

Выяснилось, что погибшему мужчине, чей труп выпал из багажника, было 50 лет. Он был родом из Еревана и владел шиномонтажным бизнесом.

Согласно предварительной информации, компания мужчин ночью, 20 ноября, выпивала в гаражном кооперативе в Петербурге. Затем произошла ссора, в результате которой один из граждан зарезал бизнесмена и поджёг гараж.

После случившегося компания решила отвезти труп в лес и закопать его там. Однако пьяный водитель не справился с управлением и попал в ДТП. Из-за этого из багажника выпало тело мужчины.

В данный момент задержанных везут на допрос в Следственный комитет. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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