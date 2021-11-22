На проспекте Стачек прекратят останавливаться трамваи

В Кировском районе Петербурга из-за производственных работ с 24 до 28 ноября трамваи не будут высаживать и забирать пассажиров на остановке «Улица Лёни Голикова».

Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс» 22 ноября. Отмена трамвайной остановки на проспекте Стачек по направлению движения от проспекта Маршала Жуков продлится в течение пяти дней.

Это связано с работами по строительству повышенной посадочной площадки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рождественская ярмарка ограничит движение в центре Петербурга. Дороги перекроют с 20 ноября по 31 декабря. Движение будет запрещено вокруг Манежной площади. Кроме того, с 19 ноября на улицах будет запрещена остановка автотранспорта.