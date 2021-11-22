На проспекте Стачек прекратят останавливаться трамваи

На проспекте Стачек прекратят останавливаться трамваи
Пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс» предупредила об изменениях в движении трамваев. Фото: «Горэлектротранс»

В Кировском районе Петербурга из-за производственных работ с 24 до 28 ноября трамваи не будут высаживать и забирать пассажиров на остановке «Улица Лёни Голикова».

Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс» 22 ноября. Отмена трамвайной остановки на проспекте Стачек по направлению движения от проспекта Маршала Жуков продлится в течение пяти дней.

Это связано с работами по строительству повышенной посадочной площадки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рождественская ярмарка ограничит движение в центре Петербурга. Дороги перекроют с 20 ноября по 31 декабря. Движение будет запрещено вокруг Манежной площади. Кроме того, с 19 ноября на улицах будет запрещена остановка автотранспорта.

кировский район новости СПб проспект стачек трамваи улица лени голикова


 

Новости партнеров
С 12 декабря вновь запустится движение поездов между Петербургом и Хельсинки
С 12 декабря вновь запустится движение поездов между Петербургом и Хельсинки
Сельдь и скумбрия являются самой полезной рыбой
Сельдь и скумбрия являются самой полезной рыбой
Кардиолог назвала опасные симптомы отрыва тромба
Кардиолог назвала опасные симптомы отрыва тромба
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На проспекте Стачек прекратят останавливаться трамваи
При пожаре у певицы Хлебниковой пострадали глаза
В Петербурге росгвардейцы задержали строптивого работника пункта металлолома
В WhatsApp появилась новая функция
Наталия Орейро выразила желание спеть с Волочковой и Бузовой
Волочкова выразила желание спеть дуэтом с Орейро
Две столкнувшиеся легковушки перегородили проезд у «Рио» на Фучика
Минздравом утверждена форма справки о медотводе от прививки от ковида