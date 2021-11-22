Врач рассказал, при каких условиях люди чаще всего заражаются ковидом

Врач рассказал, при каких условиях люди чаще всего заражаются ковидом
Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что большинство людей заражаются ковидом при смене привычных мест пребывания.

Он отметил, что на рабочих местах заражаются только 11% от общего числа больных, а в семье — около 10%, сообщает РИА «Новости».

«Подавляющее большинство инфицируется тогда, когда оно меняет свои привычные места пребывания. Это либо выезд в другой город, либо встреча с друзьями и знакомыми, с которыми раньше не виделись, либо посещение мест массового пребывания», — приводит его слова РИА «Новости».

С начала пандемии выявлено 9 366 839 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 265 336 летальных исходов, выздоровели 8 053 643 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в прокуратуру Ленинградской области и приемную губернатора региона Александра Дрозденко в октябре начали обращаться местные жители. Горожане требовали запретить в области QR-коды о вакцинации и другие ковид-ограничения.

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