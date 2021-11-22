Врач рассказал, при каких условиях люди чаще всего заражаются ковидом

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что большинство людей заражаются ковидом при смене привычных мест пребывания.

Он отметил, что на рабочих местах заражаются только 11% от общего числа больных, а в семье — около 10%, сообщает РИА «Новости».

«Подавляющее большинство инфицируется тогда, когда оно меняет свои привычные места пребывания. Это либо выезд в другой город, либо встреча с друзьями и знакомыми, с которыми раньше не виделись, либо посещение мест массового пребывания», — приводит его слова РИА «Новости».

С начала пандемии выявлено 9 366 839 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 265 336 летальных исходов, выздоровели 8 053 643 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в прокуратуру Ленинградской области и приемную губернатора региона Александра Дрозденко в октябре начали обращаться местные жители. Горожане требовали запретить в области QR-коды о вакцинации и другие ковид-ограничения.