Россия доставила в Шри-Ланку партию «Спутника V»

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом на Шри-Ланку.

Кроме того, самолетом из Москвы в Коломбо в качестве гуманитарной помощи доставили партию вакцины «Спутник V», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза РФ.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.