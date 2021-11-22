Россия доставила в Шри-Ланку партию «Спутника V»

Россия доставила в Шри-Ланку партию &#171;Спутника V&#187;
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом на Шри-Ланку.

Кроме того, самолетом из Москвы в Коломбо в качестве гуманитарной помощи доставили партию вакцины «Спутник V», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза РФ.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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