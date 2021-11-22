В Петербурге задержали «лжеспасателей» на автомобиле с «мигалкой»

В Петербурге сотрудники дорожной полиции задержали «лжеспасателей» на автомобиле с «мигалкой».
Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 22 ноября в Приморском районе Петербурга у дома 18 по улице Ильюшина инспекторы ДПС остановили автомобиль «Газель». Поводом для проверки послужило то, что крыша автомобиля была обо¬рудована специальными световыми сигналами. Кроме того, на кузов автомобиля была нанесены цве¬тографические обозначения аварийно-спасательной службы.
Во время проверки выяснилось, что «Газель» никакого отношения к спасателям не имеет, а принадлежит комм¬ерческой структуре. При этом водитель транспортного средства не смог обосновать наличие спецсигналов. Есть предположение, что автомобиль мог исполь¬зоваться в том числе и в качестве скоростного такси для доставки «с ветерком» ВИП-клиентов.
Сейчас проводится проверка. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку.
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